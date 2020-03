Coronavirus, il video messaggio del sindaco di Tuscania: "La città è blindata ma non molliamo". Il video

Coronavirus, il video messaggio del sindaco di Tuscania: "La città è blindata ma non dobbiamo mollare". Fabio Bartolacci è tornato a parlare ai cittadini con un filmato pubblicato su Facebook dopo che domenica 22 marzo sono stati ufficializzati altri 6 casi di Covid-19 nel suo territorio. I contagiati nella città diventano 22.

Leggi anche: Tra i contagiati anche un medico condotto

Questo il messaggio del primo cittadino: "E' una domenica molto triste per tutti noi, abbiamo sei nuovi casi, sei nostri amici che hanno avuto il contagio. Raggiungiamo quota 22, ieri ne avevamo uno, oggi sei. Il morbo, il maledetto mostro non si interrompe continua a contagiare Tuscania. Siamo in una battaglia invisibile ma difficile, la città è blindata, le forze dell'ordine l'hanno cinturata, la controllano, stiamo facendo tutti gli accertamenti possibili per evitare spostamenti. Voi siete bravi, oggi ho apprezzato una città dove la gente non gira, non va per strada tanto per fare la passegiata. Abbiamo capito tutti che l'unica difesa è quella di non contagiarci, dobbiamo stare a casa e usare le mascherine. Da lunedì 23 marzo iniziamo a distribuire le prime cento mascherine alle famiglie che non le hanno, perché ci rendiamo conto che non si trovano e dunque abbiamo un gruppo di volontarie che le stanno cucendo. Delle 10 alle 13 potete telefonare al numero 0761445133 della Protezione Civile. Una per nucleo familiare, perché deve uscire solo uno per famiglia per fare la spesa e per comprare i beni di necessità. Non ci dobbiamo muovere, stiamo in una situazione complicata. Non molliamo, Tuscania è forte e noi siamo forti. Forza Tuscania che vinciamo questa battaglia".

Il video