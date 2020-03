Emergenza Coronavirus, i sindacati dei medici e infermieri del Lazio: "Servono test sugli operatori sanitari".

Coronavirus, i sindacati dei medici del Lazio: "Servono test sugli operatori sanitari". “Riteniamo assolutamente necessario e non più rinviabile, che la Regione adotti provvedimenti, secondo le linee guida internazionali, che rendano possibile l’effettuazione dei tamponi sul personale che opera nelle strutture sanitarie che abbia delle condizioni di alto rischio di infettività, individuate sulla base delle recenti linee guida Oms, anche asintomatici”. Lo affermano in una nota congiunta i sindacati Andi Lazio, Cgil, Cisl Uil di Roma e Lazio, Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl di Roma e Lazio, Cgil Cisl Uil Medici di Roma e Lazio, Fimmg Roma, Fimp Lazio, Opi Roma, Ordine dei Medici e Odontoiatri di Roma e provincia, Ordine dei Tsrm e Pstrp di Roma e provincia, Sumai, Fimmg Latina.

“Nelle fasi di presa in carico dei potenziali casi positivi, troppo spesso, il personale sanitario si trova ad operare con le sole mascherine chirurgiche, ricordiamo come la protezione non sia limitata solo alle mascherine, ma sia un sistema integrato ed in considerazione dell’estrema diffusività dell’agente patogeno va previsto addestramento e formazione nell’utilizzo di tale materiale - evidenzia la denuncia delle associazioni - La dotazione, sempre secondo le linee guida internazionali, va stabilita dopo la valutazione del rischio e la singola condizione operativa. Questo per evitare che loro stessi, inconsapevolmente, possano essere veicolo di contagio verso i cittadini e per evitare l’uso non appropriato di tali materiali oggi scarsi e quindi preziosi. Per questo motivo - concludono - siamo anche disponibili con il più ampio spirito collaborativo e di partecipazione in questo drammatico momento non solo per il nostro Paese, ma per tutto il mondo, a supportare l’istituzione regionale nei modi e nelle forme in cui si vorrà determinare la collaborazione”.

Attraverso una nota, l’Unità di Crisi Covid-19 della Regione ha fatto sapere che “sono in consegna 18.800 mascherine chirurgiche, 23.500 maschere Ffp2, 1.700 maschere Ffp3, 8.900 tute idrorepellenti”. Inoltre “prosegue lo sforzo per il rifornimento dei dispositivi di protezione individuale. Sono in consegna anche 68 ventilatori e 157 monitor per il potenziamento dei posti di terapia intensiva regionali”. Inoltre l’assessore alla Sanità Alessio D’Amato ha annunciato che “con il Policlinico Gemelli stiamo lavorando ad una importante sperimentazione di un test rapido ed avremo i risultati in settimana. In caso di esito positivo verrà somministrato innanzitutto agli operatori del Servizio sanitario regionale”.