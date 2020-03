Emergenza Coronavirus, nel Lazio incremento di 193 casi risultati positivi al Covid-19: 3 morti

Coronavirus, nel Lazio incremento di 193 casi risultati positivi al Covid-19: 3 morti. Ma aumentano anche i guariti, 58 in totale, tra cui la paziente uno di Rieti. Mentre sono uscite dalla sorveglianza domiciliare 4.164 persone. È quanto emerge dal report delle Aziende sanitarie locali del Lazio, reso noto, al termine della task force regionale dei direttori generali della Asl, Aziende ospedaliere, policlinici universitari e ospedale pediatrico Bambino Gesù, che si tiene in videoconferenza con l’assessore regionale della Sanità e integrazione sociosanitaria Alessio D’Amato.

Continuano i controlli al Comune di Fondi, dove si rileva la temperatura con i termoscanner; solo ieri mattina oltre 600 persone sono state così controllate “e a quella con temperatura elevata viene eseguito il test di screening tramite Tac per sospetta polmonite Covid-19”, sottolinea l’assessorato alla Sanità della Regione.

Al 22 marzo, in totale, nel Lazio sono risultate positive al Covid-19 oltre 1.383 persone. “Sarà una settimana decisiva: la prossima ci aspettiamo un aumento dei casi. Molte strutture ospedaliere cambieranno pelle e in questa settimana verranno riconvertiti e dedicati 600 posti letto complessivi per l’emergenza Covid-19 - commenta l’assessore D’Amato -. Il Sistema sanitario regionale sta tenendo ed è pienamente operativo. Oggi (ieri, ndr.) registriamo un dato 193 casi di positività in lieve aumento rispetto alle precedenti 24 ore, mentre i decessi sono stati 3. Continua l’aumento delle persone guarite. Sono usciti dalla sorveglianza domiciliare in 4.164. Con il policlinico Gemelli - continua l’assessore - stiamo lavorando ad una importante sperimentazione di un test rapido ed avremo i risultati in settimana. In caso di esito positivo verrà somministrato innanzitutto agli operatori del Servizio sanitario regionale. Ad oggi il 20 per cento dei tamponi effettuati sono stati somministrati al personale sanitario: oltre 2.600. Per quanto riguarda il Covid hospital Eastman c’è stato un problema alla rete fognaria che ha determinato il trasferimento dei pazienti del secondo piano alla clinica chirurgica che verrà destinata interamente al Covid-19. Il 3 piano è perfettamente funzionante ed entro giovedì il problema verrà risolto. Tutte le suore che lavorano come caposala all’ospedale Madre Giuseppina Vannini sono risultate negative al tampone. A conferma - conclude D’Amato - che il cluster è focalizzato e isolato presso l’istituto di Grottaferrata posto sotto isolamento”.