Coronavirus, Alta Tuscia colpita dal Covid-19: anziano di Gradoli ricoverato in ospedale a Perugia

Coronavirus, Alta Tuscia colpita dal Covid-19: anziano di Gradoli in ospedale a Perugia. Dopo la notizia della positività dell’anziano di Gradoli ricoverato all’ospedale di Perugia perché caduto qualche giorno prima in campagna e trasportato nel capoluogo perugino per un intervento dal nosocomio di Orvieto,sabato 21 marzo è spuntato il comunicato del sindaco Piero Camilli, che informava i cittadini dei due casi positivi riscontrati anche nel Comune di Grotte di Castro (in realtà uno perché l'altro è residente ad Aquapendente).

Intanto a Gradoli, dopo un primo momento di esitazione, nella serata di venerdì è stato fatto il nome dell’anziano ex agricoltore che ha contratto il virus. Nel giro di pochi minuti, Facebook e i gruppi WhatsApp sono stati inondati di messaggi di solidarietà nei confronti del pensionato e della sua famiglia, subito posta in rigorosa quarantena. Non solo, da quel momento, in paese non si è veramente visto più nessuno. Intanto, dopo la sanificazione (avvenuta nella tarda serata di venerdì), dal Comune arrivano restrizioni ancora maggiori, che coincidono perfettamente con quelle adottate dal governo nazionale. L’appello del sindaco Attilio Mancini è sempre lo stesso: “Restare dentro casa”. “Se vogliamo arginare la situazione – ha ribadito il primo cittadino di Gradoli –, per ora non ci sono mezzi, l’unica possibilità è quella di non muoversi dalla propria abitazione ed evitare qualsiasi contatto, a meno che non siano state prese le dovute precauzioni”.

Dal canto suo, anche il sindaco di Grotte di Castro, nel suo comunicato, tuona: “Vedo ancora troppa gente in giro senza giustificato motivo”. Certo, la situazione intorno al lago di Bolsena si sta facendo pesante (vedi gli altri casi registrati a Capodimonte e Acquapendente), ed è arrivato il momento di combattere tutti insieme cercando di “trarre esperienza da quanto accade oggi nel nord Italia” conclude Camilli.