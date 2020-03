Coronavirus, si fa più preoccupante il fronte dell’Alta Tuscia. Primo caso riscontrato a Vignanello

Coronavirus, si fa più preoccupante il fronte dell’Alta Tuscia. Primo caso a Vignanello. Diciannove i tamponi positivi venerdì 21 marzo. Si allenta la morsa a Tuscania, con un solo nuovo positivo, tuttavia continuano le restrizioni nella città con il sindaco che ha ordinato di chiudere la farmacia della piazza. Primo caso riscontrato anche Vignanello, la notizia si è diffusa nella serata del 21 marzo.

Il policlinico Gemelli, dove attualmente si analizzano i tamponi che provengono dalla Tuscia, ha comunicato alla Asl la positività al Covid-19 di 16 persone che erano state prese in carico al team operativo di Viterbo: 6 sono residenti o domiciliati a Viterbo, 3 a Tarquinia, 2 a Marta, 1 a Tuscania, 1 ad Acquapendente, 1 a Grotte di Castro, 1 Bolsena e 1 Vetralla. A questi bisogna aggiungere un uomo residente a Bassano in Teverina, che lavora e vive principalmente a Roma ma che è in convalescenza lì, risultato positivo al test, un anziano di Gradoli ricoverato a Perugia e un’altra persona di Castiglione in Teverina che invece è all’ospedale di Terni.

In totale i casi di Covid-19, residenti o domiciliati nella Tuscia sono 95: 65 sono in convalescenza in casa, 20 sono le reparto di malattie infettive di Belcolle, 5 in terapia intensiva e 3 all’ospedale Spallanzani. Due persone che sono invece decedute. Solo nell’ultima tranche sono stati effettuati, in ospedale o a domicilio, 108 tamponi. La percentuale di positivi è stata del 17,5% un decimale in meno rispetto alla precedente rilevazione. A Belcolle sono attivati 3 posti di terapia intensiva e 8 posti letto in più nel reparto di malattie infettive. Sono 424 le persone che sono uscite dalla quarantena.

La situazione che ha preoccupato di più nei giorni scorsi è quella di Tuscania. Con l'ultimo caso accertato i contagi salgono 16 che in una popolazione di 8.000 sono un numero che inquieta. Sono stati aumentati i controlli delle forze dell’ordine per cercare di impedire gli spostamenti inutili. Il sindaco ha preso delle decisioni drastiche per cercare di contenere i contagi e impedire che il suo territorio diventasse zona rossa. Venerdì ha firmato l’ordinanza di chiusura della farmacia Anna Ventura in piazza Italia, in quanto è emerso un caso di positività nell’esercizio; i clienti dovranno rivolgersi ad altre farmacie del territorio. Resta in vigore anche l'obbligo di indossare le mascherine. “Per chi non ce l'ha – ha detto Fabio Bartolacci in un video postato su Facebook – stiamo provvedendo. Ci sono delle sarte che le stanno producendo e le distribuiremo a giorni”.

Per quanto riguarda i link epidemiologici i casi riscontrati a Viterbo sono legati all’università, quello di Bolsena (già in quarantena) ai precedenti casi riscontrati nel comune (dove è morta anche un’anziana). Ad Acquapendente è stato infettato il nonno della bambina che era risultata positiva insieme alla nonna il 20 marzo.

A Bassano in Teverina ad essere contagiato è stato un uomo di mezza età che lavora a Roma e che spesso si ferma nella capitale. L'uomo ha però la residenza nel paese della Tuscia e lì è rimasto dopo aver avuto dei sintomi influenzali. Il tampone ha certificato che ha contratto il virus. “Non è entrato in contatto con nessuno del paese”, ha detto il sindaco Alessandro Romoli.