Addio a Bruna Bordo, decana degli imprenditori del settore balneare

Si è spenta Bruna Bordo, decana degli imprenditori del settore balneare a Tarquinia Lido. Il suo stabilimento ed il suo ristorante sono famosi in tutta Italia. Al Gradinoro sono transitati un’infinità di personaggi del mondo dello spettacolo, della cultura, della politica e dello sport. È grazie alla sua tenacia ed alla sua perseveranza che Tarquinia Lido ha potuto godere i frutti di uno storico ripascimento che ha permesso alla località balneare di riappropriarsi di un arenile invidiabile che inesorabilmente il mare stava portandosi via. Grande amica del critico d’arte Vittorio Sgarbi, Bruna Bordo ha servito pasti a politici e celebrità dello spettacolo per decenni. Quel “Tutto bene cari?” che Bruna costantemente chiedeva ai suoi clienti rimarrà impresso nella storia così come lo rimarrà la sua struttura, costruita insieme al marito Cesare in riva al mare e che ancora oggi rappresenta una delle migliori location del litorale, conoscendo la ribalta delle televisioni nazionali anche grazie ai numerosi servizi di Sereno Variabile del genero Osvaldo Bevilacqua. Una tradizione portata avanti da entrambi i suoi figli, Fabio e Sandra.