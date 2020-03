Cresce la paura del contagio tra i portalettere, in 25 restano a casa

Mascherine finite, gel e guanti introvabili, mancata sanificazione degli ambienti: in subbuglio, come i colleghi di tutta Italia, i portalettere di Viterbo e provincia, parecchi dei quali - tra coloro che hanno contratti a tempo indeterminato e quindi sono più tutelati - hanno cominciato ad astenersi dall’attività lavorativa a causa della scarsa protezione e quindi dei conseguenti rischi di contagio. Si tratta infatti di una categoria di lavoratori quotidianamente esposta al contatto con il pubblico, in particolare laddove c’è da consegnare pacchi, raccomandate e prodotti a firma. Sono circa 25 i portalettere che hanno deciso di rimanere a casa nell’ultima settimana tra Viterbo, Tarquinia, Ronciglione e Montefiascone. A lavorare sono soprattutto coloro che hanno un contratto a tempo determinato, i quali, nella speranza di un rinnovo, spesso e comprensibilmente non hanno coraggio di firmare il foglio di astensione. Negli uffici della provincia nei giorni scorsi, riferiscono alcuni portalettere, sono arrivate le famigerate mascherine modello “swiffer”, così ribattezzate per la somiglianza con gli stracci per la polvere, con i due tagli laterali per le orecchie. Le stesse rifiutate in mezza Italia perché considerate inutili. I Cobas chiedono la chiusura totale, per almeno tre settimane, di tutte le attività di Poste italiane.