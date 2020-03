Atri 10 casi, Tuscania epicentro del contagio

Sui dieci nuovi casi di positività al Covid risultati ieri nella Tuscia, cinque risiedono a Tuscania, dove è stata raggiunta quota 15. Tanti per un paese di circa 8 mila abitanti.

E’ per questo che proprio su Tuscania, mentre si intensificano le ipotesi che danno per possibile l’istituzione della zona rossa come a Fondi, si stanno concentrando in queste ore grandi sforzi della Asl. Tamponi, in altre parole, a tanti possibili contagiati. Molti ne sono stati fatti ieri e se ne faranno altri anche oggi. Preoccupa che siano risultati positivi i titolari di un’importante azienda, la Agricola snc, che commercia prodotti per l’agricoltura. Si tratta di una delle più note attività del settore che insistono nella zona, frequentatissima, oltre che dai residenti, da tanti coltivatori dei paesi limitrofi. Potenzialmente sono decine e decine i clienti che possono essere venuti a stretto contatto con il titolare, Luigi Bisogni, e con il figlio Francesco, dato che l’attività, oltre che commercializzare prodotti, fornisce anche servizi di assistenza e riparazione di attrezzattura varia (motoseghe, decespugliatori, ecc.).

A rendere noto l’esito dei tamponi eseguiti alla famiglia Bisogni è stata la moglie di Luigi con un messaggio audio spedito al sindaco Fabio Bartolacci, che l’ha immediatamente pubblicato sui profili social dell’amministrazione. Bartolacci, nel ringraziare la famiglia che ha acconentito alla diffusione del messaggio, ha quindi comunicato l’inasprimento delle misure per contenere il contagio: nei negozi si entra ora solo con la mascherina; divieto di fare attività fisica all’aperto a meno che non ci siano comprovate necessità certificate dal medico; e possibilità di portare a passeggio i cani in un raggio di trecento metri. In paese mancano le mascherine e per questo motivo alcuni volontari si sono messi al lavoro per produrle in loco. Il materiale viene messo a disposizione dal Comune.