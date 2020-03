Fondi è zona rossa: nessuno può entrare né uscire

Divieto di ingresso e allontanamento dal Comune di Fondi (Latina), dove ieri, rispetto a giovedì, si sono registrati altri 7 casi di positività al Covid-19 per un totale di 47 positivi. È quanto previsto da un’ordinanza della Regione, firmata dal vicepresidente Daniele Leodori, e dall’assessore alla Sanità, Alessio D’Amato, in accordo con il prefetto di Latina e il sindaco di Fondi.

In particolare entrano in vigore, fino a nuovo provvedimento, le seguenti misure: “Divieto di allontanamento dal territorio del Comune di Fondi da parte di tutte le persone presenti; divieto di accesso nel Comune di Fondi, salvo che per assicurare attività e servizi consentiti dall’ordinanza e fatta eccezione per il rientro al domicilio o alla residenza di coloro che fossero, per i motivi consentiti al punto 1, fuori dal Comune; sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità”. L’ordinanza dispone anche “la sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti o domiciliati, anche di fatto, nel comune di Fondi, anche dove le stesse si svolgano fuori dal territorio comunale; sospensione delle attività lavorative per le imprese, ad esclusione di quelle che erog