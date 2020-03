Medici, la Asl di Viterbo richiama i "riservisti"

Come in tempo di guerra si richiamavano al fronte i riservisti, così la Asl di Viterbo ha deciso di aprire una “procedura speciale legata all’emergenza Covid-19” per “arruolare” medici a riposo o in pensione. Le figure di cui si va alla ricerca tramite un apposito bando sono infettivologi, anestesisti e rianimatori. La durata prevista dell’impiego è di sei mesi “e comunque entro il termine dello stato di emergenza”. Una possibilità prevista in maniera esplicita dai recenti dispositivi normativi nazionali e regionali.

Intanto, sempre alla Asl, si continuano a riscontrare molte difficoltà nel reperire dai fornitori ufficiali i dispositivi di protezione individuale per gli operatori sanitari, tanto che è diventato sempre più abituale richiederne l’acquisto direttamente da altre ditte. Nei giorni scorsi era stata la volta di 12.500 camici e di mille divise. Ora invece si tratta dell’affidamento per la fornitura di 43 mila mascherine, sia chirurgiche che del modello con filtro ffp2.

La Asl spiega che non può fare altrimenti: “La farmacia aziendale – riportano le relative delibere - evidenzia quotidianamente che alcuni fornitori aggiudicatari di gare aziendali, aventi ad oggetto dispositivi medici di largo utilizzo, soprattutto in questo contingente periodo di emergenza sanitaria , comunicano che non riescono a rispettare i tempi di evasione degli ordini per indisponibilità di produzione dei dispositivi medici stessi vista la numerosità delle richieste delle aziende del sistema sanitario nazionale”. Inoltre, la necessità di disporre nell’immediato di questi prodotti “non appare compatibile con l’espletamento di una procedura di gara che prevede tempi medio-lunghi”.