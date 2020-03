Noemi racconta la sua odissea nella nave dei contagiati: "Ora sono in quarantena, chiusa sola in cabina"

“Ho paura, non so quanto rimarrò qui. Vorrei essere a casa”. A parlare è Noemi Citti, la ragazza di 25 anni di Bassano Romano che si trova bloccata nel mare dei Caraibi a bordo della Costa Magica, la nave da crociera sulla quale si è sviluppato un focolaio di coronavirus e che nessun porto è disposto ad accogliere.

Mentre i passeggeri – 2700 persone - sono stati fatti sbarcare e sono tornati alle loro case con voli messi a disposizione dalla compagnia navale, Noemi, che lavora come tour expert, e gli altri membri dell’equipaggio, tra cui molti italiani, si trovano invece in quarantena. Per lei i genitori Alessandro e Anna hanno lanciato un appello affinché la figlia possa fare rientro il prima possibile in Italia.

"Siamo in quarantena in cabina passeggeri, da mercoledì sera - racconta la ragazza, raggiunta dal Corriere di Viterbo - Da oggi (giovedì) hanno iniziato con la distribuzione di cibo (colazione, pranzo e cena) direttamente in cabina. Usciamo solamente per la misurazione della temperatura”.

“Io sto bene, non ho febbre fortunatamente, nonostante sia stata a contatto con i passeggeri fino al giorno prima della notizia che avevamo un caso di coronavirus a bordo. Siamo in cabine da soli, ognuno nella sua, per limitare il contagio”.

Cosa vi serve ora?

“Adesso servono voli per chi come me sta ancora bene e vuole fare la quarantena a casa”.