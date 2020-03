Tarquinia, l'appello di un anziano contagiato: "Non uscite di casa"

"Sto bene, mi sento solo un po’ debole. Invito tutti quanti a rispettare i decreti”. Raggiunto telefonicamente mentre si trova in isolamento, insieme alla moglie, nel suo domicilio a Marina Velca, una delle persone trovate positive al coronavirus nel territorio di Tarquinia racconta come stia affrontando la situazione con il massimo della serenità. “Ho 75 anni e un carattere per il quale prendo le cose per il verso giusto. Sono molto accorto ma non mi faccio spaventare. Attualmente ho qualche linea di alterazione e mi sento un po’ debole mentre mia moglie al momento non ha febbre”

Ha appreso nella giornata di mercoledì l’esito del tampone e sta vivendo il tutto con grande positività. “Stiamo seguendo tutti i protocolli sanitari indicati dalla Asl e stiamo affrontando la situazione con grande serenità ma ribadisco l’invito di seguire pedissequamente i dettami imposti dal Governo”.