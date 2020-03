L'assessore regionale D'Amato: "Tac al posto dei tamponi per la diagnosi precoce"

La Tac al posto dei tamponi per velocizzare l’individuazione dei sospetti casi coronavirus. E’ quanto ha in mente di fare la Regione Lazio. La tac si esegue infatti in alcuni minuti, mentre il tampone richiede diverse ore.

“Abbiamo un sistema di intelligenza artificiale - ha detto l’assessore Alessio D’Amato - grazie alle nostre università e credo che questo sia un elemento utile per individuare in maniera precoce sospette polmoniti, per poi essere confermate attraverso il tampone. Questo ci consente una minore attesa e un’individuazione precoce, che per noi è molto importante”.

Intanto, è questione di ore per il lancio di una nuova app introdotta dalla Regione per controllare a distanza i malati di Covid-19 che si trovano a casa. La App, spiega D’Amato, “consente di leggerè dei parametri fondamentali: due volte al giorno la temperatura e, per i casi più gravi, l’ossigeno nel sangue attraverso un pulsimetro che viene consegnato al cittadino. Per noi è uno strumento molto importante perché attualmente in domiciliare abbiamo oltre 8.500 concittadini”.