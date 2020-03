L'assessore Fuselli a sindaco, consiglieri e giunta: "Devolviamo le nostre indennità"

Orte, l’assessore Ida Mariastella Fuselli ha formalizzato una proposta a sindaco, giunta e a tutti i consiglieri perché siano devolute tutte le indennità a favore delle quelle persone che a causa della sospensione delle attività si troveranno in crisi economica.

“Ritengo che, come amministratori - spiega Fuselli -, ci dobbiamo far carico di quello che in questo momento rappresenta la necessità di queste persone e anche di quello che rappresenterà nei prossimi giorni, se la chiusura delle attività dovesse prolungarsi. Per far fronte all’attuale esigenza economica di questi concittadini e prospettandoci quello che potrà essere nel prossimo futuro, quando le capacità economiche saranno annullate dal prolungarsi della condizione di emergenza da Covid-19, propongo al sindaco, alla giunta e a tutti i consiglieri, di tenere disponibili le proprie indennità di carica nonché le indennità di presenza dei consiglieri, per tutelare economicamente tutti quei concittadini che in questo drammatico momento e nei prossimi giorni, non presentano disponibilità economiche per sopravvivere