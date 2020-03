Tarquinia, vietato andare in tutte le spiagge

Spiagge di Tarquinia chiuse fino a data da destinarsi con accessi garantiti solo per i residenti e per chi ha comprovate esigenze lavorative. Niente sport all’aperto ed escursionismo. Chiusi i dog park, al pari dei parchi e giardini pubblici, aree gioco e pinete, di cui è già stata disposta la chiusura. L’uscita con gli animali domestici è consentita soltanto nelle vicinanze della propria abitazione e per il tempo strettamente necessario. Un’ulteriore stretta da parte del Comune di Tarquinia per cercare di evitare la propagazione del contagio del coronavirus. L'ordinanza che dispone tali misure è stata emessa nella tarda sera di martedì dal primo cittadino e dispone il divieto, fino a diversa disposizione, di accesso sia veicolare sia pedonale ai comprensori di Tarquinia Lido, Saline di Tarquinia, Strada Mandrione delle Saline, San Giorgio, Sant’Agostino, Marina Velka, Pian di Spille, Voltone e Spinicci. La motivazione è, come si legge in delibera, “la presenza, nonostante le limitazioni nazionali già in atto, di numerose persone che praticano attività sportiva e motoria all’aperto in luoghi pubblici”, circostanza che ha portato a valutare “nell’ipotesi di condizioni climatiche favorevoli, nonostante le nuove disposizioni anche governative emanate, possano determinarsi potenziali situazioni di aggregazione, fonti di contagio per la popolazione”.