Lazio, stretta per i negozi: apertura fino alle 19, la domenica fino alle 15

A partire dal 18 marzo fino al 5 aprile in tutto il Lazio orari di apertura degli esercizi commerciali ancora più limitati. Dalle 8.30 alle 19 nei feriali e dalle 8.30 alle 15 nei festivi.

Lo stabilisce un’ordinanza firmata dal vicepresidente della Regione, Daniele Leodori. Tranne che per le farmacie e le para farmacie, il provvedimento vale per tutti: ipermercati, supermercati, discount, minimarket non di alimentari, tabaccherie, pompe di benzina, edicole, negozi che vendono prodotti per animali, profumerie, ferramenta, esercizi che di articoli igienico-sanitari e telefonia.

“Il provvedimento - dice la Regione in un comunicato - è frutto di un tavolo di confronto con le parti sociali, coniuga le tutele dei lavoratori, le esigenze dei cittadini e quelle delle aziende. L’ordinanza è rivolta a tutti gli esercizi la cui apertura è attualmente autorizzata (ossia quelli elencati nell’allegato 1 del Dpcm dell’11 marzo), fatte salve le farmacie e parafarmacie, sui cui orari non si interviene, e invita anche espressamente i cittadini a effettuare spostamenti motivati dall’acquisto di generi di prima necessità più brevi possibile. No, quindi, a lunghi spostamenti per recarsi a fare acquisti in esercizi commerciali lontani da casa o dal posto di lavoro”.

Il provvedimento ribadisce, inoltre che i gestori delle attività commerciali aperte devono garantire l’accesso agli esercizi con modalità contingentate e che comunque debbano evitare assembramenti, in modo che sia garantita la distanza interpersonale di almeno un metro. Come sanzione è prevista la sospensione dell’attività. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, gli esercizi dovranno essere chiusi.

I gestori dovranno inoltre “garantire e incentivare le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, adottando protocolli interni di sicurezza"