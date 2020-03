Tarquinia, vietato l'accesso al cimitero

Coronavirus, a Tarquinia disposta la chiusura del cimitero comunale ai visitatori. Fino a nuove e diverse disposizioni, l’accesso al cimitero monumentale “San Lorenzo” è consentito solo per le indifferibili esigenze, operazioni di tumulazioni, inumazioni, estumulazioni e riesumazioni, queste ultime solo in caso di comprovate esigenze legate a motivi sanitari, nonché alle attività di pulizia e manutenzione. A disporlo è un’ordinanza del sindaco Giulivi, la n. 4 del 16 marzo, che dispone anche come nei casi sopra citati l’accesso sia consentito solo al personale preposto ai servizi funebri, ai ministri di culto, a parenti e congiunti entro il 2° grado, in linea retta e collaterale ed a coloro che rientrano nella legge 76/2016 (unioni di fatto), a condizione che vengano in ogni caso rispettate le disposizioni vigenti, finalizzate a contenere e ridurre il contagio e che vengano evitati, in particolare, assembramenti di persone.