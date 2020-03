Lutto per la morte di Mario Soggiu, politico e imprenditore

E' morto la notte scorsa all'ospedale Belcolle di Viterbo Mario Soggiu, uomo politico e imprenditore. Vicino a lui la moglie Carla e i figli Pierpaolo e Maria. Avrebbe compiuto 76 anni a giugno. Sabato il ricovero, in seguito a un malore, poi un ictus che non gli ha dato scampo.

La destra viterbese piange un suo importante punto di riferimento, protagonista assoluto del passato ma sempre lucido consigliere anche in tempi recenti. Nota la sua profonda amicizia con il due volte sindaco Giancarlo Gabbianelli, è stato protagonista di una sorta di età dorata per il centrodestra viterbese. Tre volte consigliere comunale e una volta consigliere provinciale per il Movimento sociale, in tempi più maturi è stato commissario di An. Quindi la presidenza della società municipalizzata Robur.

Nella vita privata, terminata la carriera di dipendente bancario del Monte dei Paschi, è stato un abile imprenditore. Tutti gli riconoscono doti di mediazione e visione. “Una persona a cui tutti dobbiamo tanto, di quelle che lasciano il segno”, scrive il deputato FdI Mauro Rotelli. Esprimono vicinanza alla famiglia il senatore della Lega Umberto Fusco e tutto il gruppo del Carroccio.