Sequestrate mascherine non conformi, una denuncia

Forze dell’ordine attive sul fonte della repressione di irregolarità e reati legato all’emergenza coronavirus; ieri due sequestri di mascherine non conformi sono stati eseguiti a Viterbo e a Montalto di Castro.

A Montalto i carabinieri hanno denunciato un commerciante di origini cinesi, perché ha venduto al Comune una fornitura di 70 mascherine a 700 euro, come dispositivi di protezione individuale, attestando falsamente e garantendolo, che fossero classificate come FFP3, cioè a maggiore efficacia, quando invece erano prive di qualsiasi certificazione e completamente difformi dal modello per cui erano spacciate.

A Viterbo la guardia di finanza ha sottoposto a sequestro amministrativo 139 mascherine non conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa, vendute a 10 euro. Le Fiamme Gialle viterbesi, nell’ultima settimana, hanno intensificato le attività di controllo con particolare riferimento alla verifica della sicurezza dei prodotti e della disciplina dei prezzi, relativamente a quei dispositivi sanitari individuali maggiormente richiesti (mascherine, guanti, gel igienizzante per mani). Nell’ambito di tali interventi, in una farmacia della provincia è stato effettuato il sequestro dei 139 dispositivi; segnalato amministrativamente il responsabile della società all’autorità competente.