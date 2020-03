Nel Lazio cinque Covid Hospital per seicento posti letto

Una rete di 5 Covid Hospital con 600 posti letto. E’ il modello messo in campo dalla Regione Lazio per l’emergenza, oltre a questi posti letto specialì la rete ne prevede altri 1.500. I Covid-Hospital sono: Spallanzani (Covid 1); Columbus Gemelli (Covid 2); Casal Palocco (Covid 3); Tor Vergata Torre 8 (Covid 4) e Eastman Policlinico Umberto I (Covid 5).

Dopo Spallanzani e Columbus Gemelli, da oggi sarà operativo anche il Covid 3 a Casalpalocco. “Non ci fermiamo. Nel Lazio - è il commento di Nicola Zingaretti - stiamo costruendo questa grande rete per garantire il massimo dell’assistenza. Un grazie a tutti gli operatori della sanità per questo sforzo davvero straordinario che stanno facendo”.

Nel frattempo vanno avanti a ritmo serrato anche i lavori al Policlinico Tor Vergata per l’allestimento dele stanze a pressione negativa che serviranno appunto per il Covid Hospital 4. Lo sottolinea sui propri social l’assessorato alla sanità e integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, fornendo alcuni dettagli, ovvero specificando che “nel Covid-Hospital 4 saranno disponibili 40 posti per malattie infettive e 40 per Pneumologia. Ci saranno anche 16 ulteriori posti di terapia intensiva a pressione negativa”.