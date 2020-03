In giro senza motivo: sette persone denunciate dai vigili urbani

La polizia locale di Viterbo sta continuando i controlli per il rispetto delle regole di comportamento dettate dalla presidenza del consiglio dei ministri. Sette i denunciati, a ieri, per l’inosservanza di tali regole. “La città, nell’insieme, sta rispondendo positivamente - ha spiegato il comandante Vinciotti - nel corso delle centinaia di controlli effettuate su negozi, bar e ristoranti, la polizia locale non ha dovuto fin qui elevare alcuna sanzione. Seppur molto sporadici, si sono invece verificati casi di violazione dell’obbligo di restare a casa: ad oggi sono sette le persone denunciate all’autorità giudiziaria”. In particolare, gli agenti hanno identificato e denunciato un cinquantenne, originario di Salerno, sorpreso a circolare in viale Trieste senza giustificato motivo; l’uomo è stato accompagnato in Questura e a suo carico è stato emesso il foglio di via. Denunciato a piede libero anche un cittadino rumeno di 53 anni, sorpreso da una pattuglia mentre se ne stava a bere birra all’interno del parco Principessa Mafalda di Savoia. Denunciati anche un cinquantenne e una quarantacinquenne che “con la scusa del cane, si intrattenevano al parco senza motivo”