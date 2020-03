Emergenza coronavirus, in arrivo 7 milioni di mascherine per gli ospedali del Lazio. L'annuncio di D'Amato

Coronavirus, in arrivo 7 milioni di mascherine per gli ospedali della Regione Lazio. A dare l'annuncio l'assessore alla sanità Alessio D'Amato che risponde alle polemiche delle ultime ore circa la fornitura di dispositivi non idonei nei reparti dei nosocomi.

"Sulle mascherine nessuna polemica, siamo in guerra e bisogna essere uniti. Sono arrivate ieri le prime 600 mila mascherine di cui 100 mila già distribuite. Sono in arrivo altri 6 milioni di pezzi già opzionati", dice D'Amato che aggiunge: "Una volta messe in sicurezza le scorte negli ospedali verranno distribuite anche ai medici di medicina generale e pediatri di libera scelta. In distribuzione anche 1000 tute sanitarie idrorepellenti"