Coronavirus, vigili urbani e protezione civile davanti ai parchi di Viterbo per non far entrare nessuno

Coronavirus, parchi chiusi a Viterbo. Volontari della protezione civile e vigili urbani controllano i varchi. Dopo la chiusura di Pratogiardino e del giardino di porta della Verità, tutte le altre aree a verde del territorio comunale, non recintate, saranno presidiate e controllate dal personale di polizia locale e di protezione civile.

A comunicarlo è il sindaco Giovanni Maria Arena che ribadisce per l'ennesima volta la necessità di rimanere a casa. "Il presidio di tali zone, ovvero quelle aree a verde comunali non recintate, si rende necessario per evitare assembramenti da parte di persone che ancora oggi si ostinano a uscire senza motivo. La regola deve valere per tutti. E tutti dobbiamo restare a casa".