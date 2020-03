Coronavirus, il sindaco di Tarquinia chiude al traffico Corso Vittorio Emanuele. Protestano i commercianti

Coronavirus, il sindaco chiude al traffico Corso Vittorio Emanuele, ma i commercianti protestano. Perché? E’ la domanda che si pongono da qualche giorno alcuni esercizi commerciali che insistono sulla centralissima strada, numerosi cittadini e diverse attività che fanno consegne a domicilio.

La decisione presa dal sindaco Alessandro Giulivi non è piaciuta per nulla quasi a nessuno e c’è anche chi sui social ha esternato e sta esternando tutto il proprio dissenso. Motivo: lungo il Corso sono presenti alcune attività di primaria necessità, come la farmacia ed un panificio, e la loro chiusura, soprattutto in questo momento di emergenza, crea non poche difficoltà ai cittadini.

Il proprietario della farmacia, per dimostrare che le cose stanno così, ha postato sui social la foto di una persona costretta a percorrere a piedi tutto il corso con una bombola dell’ossigeno in spalla, sottolineando come la decisione di chiudere la strada abbia provocato disagi ed innumerevoli lamentele da parte dei clienti.

“Si chiede ai cittadini di rimanere a casa e poi si chiude il corso incentivando le persone a raggiungere a piedi farmacia e panificio? Bel controsenso”, si legge in un commento. Secondo alcune ricostruzioni sembra che i commercianti aperti abbiamo provato a far sentire le proprie ragioni protestando soprattutto con il vicesindaco Luigi Serafini, tra l’altro anche assessore al commercio, ma che il sindaco sia stato irremovibile sulla sua decisione.

La decisione ha messo in difficoltà anche chi consegna il cibo a domicilio: “Oramai siamo rimasti in pochi a fare consegne a domicilio soprattutto nelle ore serali - spiega il titolare di un negozio-. Nel fine settimana non siamo riusciti però ad esaudire tutte le richieste che ci sono pervenute per via dei lunghi tempi di percorrenza che ci sono per poter raggiungere determinate zone. La decisione di chiudere il corso ha dilatato incredibilmente i tempi e diventa difficile, in una situazione già estremamente complicata continuare ad offrire un servizio alla cittadinanza”.