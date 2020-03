Coronavirus ed emergenza sangue, si mobilita l’Avis di Tarquinia: domenica 22 marzo raccolta straordinaria

Coronavirus ed emergenza sangue, si mobilita anche l’Avis di Tarquinia: domenica 22 marzo raccolta straordinaria. La sezione locale dei volontari ha organizzato per domenica, dalle 8 alle 13, una raccolta. In quell’orario sarà possibile donare il sangue grazie all’autoemoteca messa a disposizione dall’Avis provinciale. L’appuntamento è nel piazzale dell’ospedale di Tarquinia. Chi vuole donare deve comunicare preventivamente la disponibilità, telefonando al numero 3924299165.

“Saranno messe in atto tutte le precauzioni – rassicura Massimiliano Bellini, presidente dell’Avis tarquiniese - le donazioni saranno scaglionate e i donatori sosteranno, a debita distanza gli uni dagli altri, in un’area appositamente attrezzata. Per garantire uno svolgimento ordinato delle donazioni, invito tutti a contattarmi telefonicamente per concordare l’orario. In questo momento di particolare emergenza è molto importante donare il sangue – prosegue – l’Avis, fedele al suo compito istituzionale, sta facendo la sua parte. Questo appello non è diretto solo ai donatori abituali, ma anche a chi non ha mai donato il sangue o in passato lo ha fatto saltuariamente. Mi rivolgo in particolare ai giovani – conclude Bellini – l’Italia e il mondo intero stanno attraversando una grave emergenza dovuta all’epidemia di Coronavirus e i giovani, da sempre, sono il motore della riscossa nazionale”.

L’Avis risponde all’appello lanciato nei giorni scorsi dalla Regione Lazio che aveva segnalato il pericolo di veder esaurire le scorte di sangue negli ospedali, a causa delle carenze di donazioni per le misure legate all’emergenza coronavirus.

La regione aveva detto chiaro e tondo che il pericolo, in assenza delle sacche necessarie, era quello di uno stop agli interventi chirurgici. Alla campagna hanno partecipato anche volti noti come l’ex capitano della Roma Daniele De Rossi e Claudio Baglioni.