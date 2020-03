Coronavirus, i sindaci chiedono di analizzare i tamponi all'ospedale Belcolle. "Così si fa prima"

Coronavirus, i sindaci chiedono di analizzare i tamponi all'ospedale Belcolle. Le amministrazioni comunali di Civita Castellana e Montefiascone chiedono che la Regione autorizzi al più presto il laboratorio di Belcolle ad eseguire le analisi dei tamponi. Così facendo, le risposte dei test si otterrebbero in tempi molto più veloci rispetto ad oggi, posto che al Policlinico Gemelli, deputato attualmente a svolgere questo compito, al di là dei passaggi necessari per far arrivare il materiale, si crea una sorta di imbuto che necessariamente non consente l’auspicata velocità di azione che l’emergenza richiede.



Il sindaco di Montefiascone, Massimo Paolini, al riguardo ha inviato una lettera al collega di Viterbo, Giovanni Arena, sollecitandolo, in qualità di presidente della Comitato dei sindaci presso la Asl, a farsi ufficialmente promotore della proposta. Dello stesso avviso Civita Castellana, dove hanno firmato un documento congiunto la maggioranza e l’opposizione: “Sosteniamo con forza - dicono Andrea Sebastiani della Lega, Luca Giampieri di Fratelli d’Italia, Simone Brunelli del Pd, Maurizio Selli del M5S, Yuri Cavalieri di Rifondazione comunista e Claudio Parroccini di Forza Italia - la proposta di far eseguire l’analisi dei tamponi per la diagnosi del coronavirus anche presso l’ospedale di Belcolle poiché gli stessi, ad oggi, vengono inviati al Policlino Gemelli con contestuali problematiche di attesa. Questo potrebbe garantire una più celere individuazione di eventuali contagi della nostra provincia e l’attivazione delle misure necessarie”.

A Civita Castellana maggioranza e minoranza sono unite anche per la riapertura del reparto di terapia intensiva all’ospedale Andosilla: “I posti - dicono - sono stati soppressi anni fa, ma il personale medico e paramedico specializzato per gestire tale servizio è ancora in struttura. E’ partita anche una campagna popolare per raccogliere i fondi necessari per acquistare la strumentazione e l’attrezzatura del reparto a cura dell’associazione ‘Una mano al tuo ospedale’. Abbiamo pronta una nuova lettera a firma di tutte le forze politiche perché questa è una battaglia per tutelare la salute di tutti i cittadini e deve essere necessariamente combattuta insieme senza alcuna barriera ideologica.Tutti partiti politici di Civita Castellana sono a lavoro per cercare di realizzare questo progetto. Nei prossimi giorni ci attenderà il cosidetto ‘picco’ e avere dei posti in più nel nostro ospedale potrebbe salvare la vita di qualcuno”. “L’emergenza coronavirus - concludono i capigruppo consiliari - è in continuo mutamento e non va sottovalutata”.