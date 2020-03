Coronavirus e controlli sulle strade: a Tarquinia fermati 700 automobilisti, denunciati in 20

Coronavirus, settecento auto controllate nel week end durante i posti di blocco organizzati per impedire le gite al Lido. Nove mezzi delle forze dell’ordine a presidio degli accessi per ogni turno, venti persone denunciate per non aver ottemperato a quanto previsto nel decreto del presidente del consiglio con l misure anticontagio. Sono questi i numeri a Tarquinia di questo primo week-end in cui le misure preventive e cautelative sono entrate in vigore.

Tra i denunciati due persone che nelle ore notturne bevevano vino nei pressi del centro commerciale Top 16 seduti fuori ad un bar chiuso e un camperista, proveniente da Roma e barricatosi all’interno del mezzo per eludere i controlli. Dopo la sua identificazione è stato allontanato e scortato fino all'ingresso dell’autostrada direzione Roma. Gli altri sono per lo più persone non residenti che venivano alle loro case al Lido di Tarquinia. Lido che, dopo l’ordinanza del Sindaco (chiusura totale il sabato dalle 14 alle 20 e la domenica dalle 8 alle 20) e grazie ai controlli a tappeto, era completamente vuoto. Vietata nei week-end anche la circolazione dei veicoli anche nelle strade che conducono ai comprensori di Marina Velka, Pian Di Spille, Voltone e Saline di Tarquinia. Con decorrenza immediata e fino a diversa disposizione, disposta la chiusura dei giardini, dei parchi pubblici.