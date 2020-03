Coronavirus, aperto a tempo di record il Covid 2: in arrivo altre due strutture speciali. Attivato il Covid-2 del Lazio, ossia il secondo ospedale di riferimento per la cura dei malati che hanno contratto il coronavirus dopo l’Istituto Spallanzani. La nuova struttura Columbus Covis 2 è stata attivata ieri mattina dalla Fondazione Policlinico Gemelli: 21 posti letto di terapia intensiva e 32 nei reparti di pneumologia, malattie infettive e medicina interna. Fino ad arrivare alla completa apertura di 59 letti in rianimazione e di altri 74 in stanze singole.

“Una risposta eccezionale - ha dichiarato l’assessore alla sanità del Lazio Alessio D’Amato, intervistato a Buongiorno Regione Tg3 Lazio -. In una settimana è stato allestito questo Covid 2 hospital. Io ringrazio il policlinico Gemelli, tutti i loro operatori per la straordinaria generosità e sforzo professionale”. La Regione sta reclutando oltre 600 operatori tra professionisti medici e infermieri. Anche il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti dalla suo isolamento domiciliare con un twitt ha voluto rimarcare l’importanza dell’opera appena realizzata. “Attivo da oggi il Covid2 Hospital al Columbus Gemelli, una risposta eccezionale in pochi giorni. Grazie a tutti gli operatori che sono in prima linea con generosità. Oggi un altro passo concreto nella costruzione della rete contro il coronavirus. Ora avanti in tempi rapidi con l’apertura del Covid3 e Covid4 Hospital”. Infatti nei programmi della Regione c’è anche l’attivazione di altre due strutture dedicate al Coronavirus per far fronte all’eventuale picco che, secondo quanto detto la scorsa settimana è in arrivo tra al massimo la prossima settimana. Sono stati attivati 26 posti di malattie infettive presso il Policlinico Umberto I (struttura Eastman). Sarà attivato mercoledì il Covid 3 hospital di 80 posti letto di cui 48 di terapia intensiva a Casal Palocco come ‘spoke’, ossia una diramazione, dello Spallanzani, e il Covid 4 hospital grazie allo svuotamento di un’intera torre del Policlinico di Tor Vergata per ulteriori 80 posti (40 di pneumologia e 40 di infettivologia). “Con i posti nelle province arriviamo ad una rete complessiva di circa 1.500 posti a disposizione dell'emergenza in tutta la Regione Lazio”, ha detto l’assessore regionale.