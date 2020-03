Coronavirus, chef tarquiniese a Shangai: "Qui è tutto finito, restate a casa e presto anche in Italia tornerete alla vita"

“Continuate a restare a casa, non uscite, evitate i contatti. Resistete e presto potrete tornare alla vita normale, come sta accadendo qui a Shangai”. A lanciare l’appello è lo chef tarquiniese Giulio Brignola, 51 anni, che è stato tra i primi ad affrontare l’emergenza Coronavirus lì, dove tutto è iniziato, in Cina. Brignola, che a Tarquinia ha lasciato la moglie, una figlia e i genitori, a Shangai gestisce un ristorante francese nella zona French Concession. Dopo aver chiuso l’attività nel momento di massima diffusione del virus in Cina, ora sta seguendo il rinnovamento del locale in attesa della prossima riapertura. “Dopo oltre due mesi di limitazioni - racconta - Shangai, dal mio punto di vista, è rifiorita. Quasi tutti i negozi hanno riaperto, gli abitanti girano, ovviamente con le dovute precauzioni, come l’uso della mascherina”. Le misure adottate in Cina stanno dando i primi frutti, ed ecco perché Brignola ribadisce l’importanza di rispettare le limitazioni imposte anche in Italia: “La cosa fondamentale, lo ripeto, è di rimanere a casa, limitare i contatti. Il Coronavirus va preso sul serio, non è un gioco. Shangai ha vissuto due mesi di restrizioni ma ora si stanno vedendo i primi frutti, da una settimana non ci sono più contagi. Se volete che l’Italia rifiorisca in Primavera non uscite di casa. E’ l’unico modo per controllare la pandemia”.