Coronavirus, sempre più difficile ricostruire la catena dei contagi nella Tuscia

Mentre aumentano i casi di positività, diventa sempre più difficile per gli esperti della Asl ricostruire la catena dei contagi. Un lavoro, questo, fondamentale per individuare eventuali altri positivi e metterli in quarantena. Finora gran parte dei link epidemiologici sono stati fatti risalire dall’apposito team costituito alla Cittadella all’entourage più o meno allargato dei fratelli Monarca. Nelle ultime ore però, all’interno del puzzle, molti pezzi non trovano più collocazione. E’ il caso del commercialista, L. C., sul quale non è stato al momento rintracciato alcun legame diretto o indiretto con il professore di agraria e con il fratello infettivologo. Stesso ragionamento per l’uomo di Montefiascone che si è sentito male a San Lorenzo Nuovo mentre si trovava a casa della figlia e soprattutto è così per la prima vittima del virus, Anna Maria Biancalana. Alla Asl non si nasconde che la strada comincia a farsi davvero in salita.