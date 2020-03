Strade al buio, i residenti: "Abbiamo paura, il sindaco intervenga"

Da settimane a Orte quasi l’intero tratto di strada di via De Dominicis e una parte di via Pubblica Passeggiata sono al buio, a causa di un guasto all’impianto di illuminazione pubblica, che non si riesce a riparare. I problemi, da quanto si è riuscito ad accertare, sono dovuti ad una rete troppo vecchia e ad una manutenzione faticosa. Il guasto all’impianto di illuminazione in una zona molto trafficata sta causando pesanti disagi ai cittadini di Orte: dalla viabilità alla sicurezza (maggior rischio di furti e di aggressioni) fino al rischio di inciampare mentre si cammina. “Rimanere al buio ci fa vivere in un clima di costante paura e tensione - lamenta un residente -. Di notte, sembra di stare nel deserto. Il problema non sono le luci: quelle vecchie sono state rinnovate con le nuove a led. Anche se sono troppo basse non funzionano bene e vanno ad intermittenza. La magagna sta nell’impianto”. Un altro abitante della zona si aggiunge alla protesta: “Non è concepibile che si verifichi questo disservizio e che perduri così a lungo nelle due principali strade di Orte. Al buio si rischia davvero di farsi male. Cosa si aspetta a riparare l’impianto”.