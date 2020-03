Coronavirus, non decolla la didattica a distanza nelle scuole della Tuscia

Fornitori sovraccarichi che non riescono a far fronte alle richieste; videolezioni in streaming (per i pochi istituti che sono riusciti ad avviarle) che si bloccano o vanno a singhiozzo; analfabetismo informatico diffuso sia tra docenti che discenti. A dieci giorni dalla chiusura delle scuole, la didattica a distanza, al di là di qualche esempio virtuoso (come quelli del Nord Italia), stenta a decollare, perlomeno nella Tuscia. "Fuori dalla propaganda ministeriale - afferma Rosalinda Bucciarelli, insegnante della scuola dell'infanzia a Ronciglione e sindacalista Cgil - la verità è che le nostre scuole non sono attrezzate per la didattica a distanza".