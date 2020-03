Coronavirus, medico contagiato tenne corso di aggiornamento: in isolamento assistenti sociali di Asl e Comune

Una decina di assistenti sociali dell’Azienda sanitaria e del Comune di Viterbo è in quarantena fino a lunedì, dopo aver partecipato lo scorso 2 marzo ad un corso di aggiornamento tenuto per loro dal dottor Monarca, infettivologo di Belcolle, il quale ancora non poteva sapere che il fratello, docente alla facoltà di Agraria dell’Università della Tuscia, aveva contratto il coronavirus e gliel’aveva trasmesso.

Per ironia del destino il corso in questione era proprio incentrato su come proteggersi dalla diffusione di malattie infettive da pazienti potenzialmente a rischio.