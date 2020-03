Coronavirus, si perde troppo tempo per attendere gli esiti dei tamponi dal Gemelli. "Fateli a Belcolle"

Coronavirus, si perde troppo tempo per attendere l'esito dei tamponi dal Gemelli. L'appello: "Analizzateli a Belcolle". Sono 139 quelli effettuati nella Tuscia dall’inizio dell’emergenza coronavirus alla serata di giovedì. Come spiegato nei giorni scorsi dalla Asl in risposta al vicecoordinatore regionale di Forza Italia Gianluca Quadrini, che aveva denunciato l’esclusione di Viterbo dalla rete laziale dei laboratori che eseguono i test per verificare il contagio, i tamponi vengono eseguiti da un’equipe che si sposta su tutto il territorio provinciale e poi inviati al policlinico Gemelli. Il problema sono però i tempi di risposta, in quanto il Gemelli è già in questa fase oberato di richieste ed ha un numero massimo di letture giornaliere consentite.

Avvicinandosi la fase più complessa della gestione dell’epidemia, questi tempi lunghi di risposta potrebbero quindi rappresentare un serio problema. E’ per questo che si inizia a ravvisare la necessità che i tamponi eseguiti a Viterbo vengano anche processati in loco, evitando di sovraccaricare il Gemelli. Sulla questione la capogruppo del Pd Luisa Ciambella ha scritto al sindaco di Viterbo Giovanni Arena, perché, insieme a tutti gli altri colleghi della Tuscia, chieda immediatamente alla Regione Lazio di accreditare il laboratorio analisi di Viterbo per il processamento dei tamponi. Nella stessa direzione si sono mossi il coordinatore della lista “Per i beni comuni”, Bengasi Battisti, e il consigliere provinciale Fabio Valentini, che hanno sollecitato un intervento, sempre presso la Regione, del presidente della Provincia, Pietro Nocchi.

“Credo che nei prossimi giorni sia indispensabile fornire ai cittadini e ai pazienti sospettati di contagio un servizio rapido ed efficiente consentendo una rapida lettura, senza tempi morti, dei tamponi per la ricerca del Covid-19 - dice la consigliera dem nella lettera al sindaco -. Tempi morti e lunghi che di certo aggravano i rischi di contagio per gli operatori e i pazienti. Oggi inviamo i tamponi al Policlinico Gemelli già sovraccarico di richieste e con un tetto massimo di letture giornaliere. Tutto questo produce un allungamento dei tempi, e tempi morti dovuti anche all’accettazione dei tamponi presso il policlinico stesso. In prospettiva potrebbe essere necessario, come previsto dalle norme, un potenziamento dei tamponi fatti a domicilio in tempi rapidi”.

Di qui l’appello ad Arena, in qualità di sindaco del Comune capoluogo nonché di massima autorità sanitaria sul territorio, perché, “in base alle risorse stanziate dal governo per le strutture e le risorse umane in sanità”, ponga con forza alla Regione, insieme a tutti gli altri sindaci della provincia, “la richiesta di accreditare il nostro laboratorio analisi, con gli interventi necessari, per analizzare in loco i tamponi”.

“Credo, caro sindaco che tutto questo contribuisca alla serenità dei nostri cittadini e dei nostri operatori medici e delle professioni sanitarie - aggiunge - che stanno sostenendo in queste ore davvero uno straordinario lavoro”.