Emergenza coronavirus, bloccati gli accessi al Lido di Tarquinia nel week end. Controllati anche i pedoni

Emergenza coronavirus, bloccato l'accesso al Lido di Tarquinia nel week end. Sabato 14 e domenica 15 marzo blocchi stradali di accesso a Tarquinia città e al Lido ad opera di carabinieri, polizia e di tutte le altre forze dell’ordine. Si intensificano i controlli in entrata e all’interno della città.

Anche venerdì 13 marzo le forze dell’ordine hanno effettuato centinaia di controlli in entrata e per il lido tarquiniese. Il messaggio implicito e nemmeno tanto ai cittadini di Tarquinia è di non recarsi al lido, per non intralciare i controlli che saranno effettuati su tutte le strade di accesso alla marina. Sembra infatti che le Forze dell’ordine non effettueranno controlli a campione ma a tappeto, chiedendo a tutti i cittadini che transitano con le loro auto (ma anche a chi passeggia) l’autocertificazione ed il motivo del loro spostamento e, se sarà verificato non necessario, saranno multati, nel caso poi provengano da altre città denunciati, e se l’autocertificazione risultasse falsa prevista una doppia denuncia.