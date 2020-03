Emergenza coronavirus, parte la sanificazione delle strade a Montalto di Castro. Ecco le date e gli orari

Coronavirus, parte la sanificazione delle strade a Montalto di Castro: tutti gli orari. L'amministrazione comunale sta adottando ulteriori misure per prevenire e contrastare la diffusione del Covid-19 sul proprio territorio. Dalla mezzanotte fino alle 6 di sabato 14 marzo inizierà il primo intervento straordinario di pulizia e igienizzazione delle strade con prodotti a base di acqua e ipoclorito di sodio allo 0,1%. Il personale della ditta Paoletti Ecologia-Ecotrasporti effettuerà l'intervento con mezzi meccanici per la pulizia della pavimentazione stradale e degli arredi urbani. Si consiglia nella fascia oraria del servizio di non uscire di casa e di tenere le finestre chiuse, oltre a non condurre in strada animali domestici.

Queste le date degli interventi: sabato 14 marzo, dalla mezzanotte alle ore 6 Montalto di Castro (Centro storico e zone limitrofe); domenica 15 marzo, dalla mezzanotte alle ore 6 Pescia Romana (Borgo Nuovo e Borgo Vecchio); lunedì 16 marzo, dalla mezzanotte alle ore 6:00 Montalto di Castro (quartiere case ex Enel, zona piazza Carlo Alberto dalla Chiesa, Rompicollo). Da martedì 17 marzo e nei giorni a seguire gli interventi verranno programmati per Montalto Marina, stazione ferroviaria e zone rurali di Montalto di Castro e Pescia Romana.

Da lunedì 16 marzo il servizio riguarderà invece tutti gli immobili comunali. Personale specializzato svolgerà prima l'intervento di pulizia straordinaria, poi proseguirà con l'igienizzazione di ogni ambiente. Di seguito l'intervento verrà esteso anche a tutte le strutture scolastiche.

"Stiamo avviando tutte le misure necessarie per affrontare al meglio questa emergenza – dichiara il vicesindaco Luca Benni -. Il nostro impegno e la collaborazione dei cittadini, sono azioni importanti per garantire la sicurezza di tutti. Andrà tutto bene".