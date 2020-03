Coronavirus tutti a casa: gli autisti di Atac chiedono alla sindaca Raggi misure di prevenzione e meno corse

Coronavirus, gli autisti Atac chiedono misure serie di prevenzione e il rallentamento delle corse. Sono queste le misure richieste presentate dalla Cgil Roma e Lazio alla sindaca di Roma Virginia Raggi. Misure mirate a salvaguardare la salute dei lavoratori sempre più a rischio con il Coronavirus.



“Constatiamo con preoccupazione un ritardo nell’assunzione di misure serie a tutela dei lavoratori e dell’incolumità pubblica. In particolare sui servizi offerti da Atac e Ama serve un rallentamento, un piano per garantire servizi minimi e al contempo contenere il contagio ed evitare il peggio”. Questo l’appello lanciato alla sindaca Raggi dalla Cgil di Roma e del Lazio insieme alle categorie Fp Cgil e Filt Cgil. “In particolare - continuano i sindacati - desta preoccupazione l’assenza di misure all’altezza della situazione. Sia sul piano della salute pubblica che della garanzia per gli operatori abbiamo sollevato, inascoltati, temi importanti. Quanto ad Atac si tratta di replicare le misure assunte dalla Regione Lazio per l’adozione dell’orario estivo. Nel caso di Ama assistiamo invece a tentativi goffi, come la chiusura delle docce per i lavoratori in assenza però di interventi di igienizzazione degli ambienti e dei mezzi. Un fatto paradossale che sta generando un vero e proprio caos. Si chiudano i servizi e gli uffici non essenziali, si incentivi lo smartworking, si prevedano protocolli, accessi scaglionati, misure di contenimento".

Ma anche i tassisti chiedono interventi. “Siamo ormai da tempo in piena emergenza sanitaria e mentre il Governo emana decreti per contenere e pervenire i contagi da Coronavirus, gli operatori del servizio taxi vengono lasciati soli, in balia di tutti i rischi del caso”.