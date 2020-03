Un commissario per la Trasversale, gli ambientalisti studiano le contromosse

“Un commissario per ultimare la Orte-Civitavecchia? Siamo abituati a sentire tante chiacchiere - commentano tranquilli dalla sezione Etruria di Italia Nostra -. Vedremo”. La notizia secondo la quale la ministra delle Infrastrutture Paola De Micheli sarebbe pronta a sbloccare i cantieri della Trasversale attraverso un procedura straordinaria non scalfisce all’apparenza l’umore del fronte ambientalista che si batte contro la realizzazione dell’opera, al momento ferma a Monte Romano. Nessuna presa di posizione ufficiale, ma le antenne restano comunque dritte, pronte a captare qualsiasi segnale: “Quelle che abbiamo letto sulla stampa sono solo delle dichiarazioni che vengono attribuite alla ministra delle Infrastruture. Se e quando ci saranno dei provvedimenti concreti, allora eventualmente potremmo esprimere un giudizio. E’ probabile che a bollire in pentola ci sia veramente qualcosa, magari un commissariamento su più opere che al momento risultano ultimate, e non un provvedimento specifico, come si dice, sulla Trasversale.