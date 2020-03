Il sindaco Caprioli chiede di riaprire la terapia intensiva

Coronavirus, Rossi: "Chi e' venuto in Toscana per fuggire dalle zone rosse torni a casa propria"

(Agenzia Vista) Toscana, 10 marzo 2020 Coronavirus, Rossi chi e' venuto in Toscana per fuggire dalle zone rosse torni a casa sua "Vorrei pregare chi è venuto in Toscana per fuggire dalle zone rosse di tornare a casa propria". Così il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi in un videomessaggio su facebook. / facebook Rossi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev