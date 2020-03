Parrocchie invitate a sostenere la ricostruzione di un asilo siriano

La Caritas della diocesi di Civita Castellana, promuove in questo periodo, un cammino di solidarietà e condivisione, e mira a coinvolgere le singole comunità parrocchiali a sostegno del progetto di “Ristrutturazione e ampliamento dell’asilo di Qalamoun (villaggio di Nebek)” in Siria.

Questo asilo è curato e seguito dalla Comunità monastica di Deir Mar Musa e costituisce una bella esperienza di fraternità tra cristiani e musulmani che vivono in quel territorio, già duramente martoriato dalla guerra.

L’obiettivo è di allargare un asilo per mantenere la speranza, di far crescere insieme bambini musulmani e cristiani nella loro cultura, nella loro umanità e nel rispetto di ogni identità religiosa.La Caritas diocesana di Civita Castellana, propone di destinare a questo progetto le offerte raccolte durante le messe di domenica 29 marzo 2020 (si suggerisce questa data unitaria come segno di comunione fra tutte le parrocchie).