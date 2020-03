Coronavirus, si cerca una sala grande per il Consiglio comunale

Dato che nella Sala d’Ercole i posti sono attaccati l’uno all’altro, venendo con ciò a mancare i più basilari requisiti di sicurezza, per lo svolgimento del Consiglio comunale ci si potrebbe avvalere, nelle prossime settimane, o della Sala Regia o anche della sala del Consiglio provinciale a Palazzo Gentili. Le sedute per ora sono sospese, ma in Comune, alla luce dell’approssimarsi dei termini per l’approvazione del bilancio, non si fa mistero della necessità di trovare soluzioni adeguate qualora l’emergenza Coronavirus dovesse perdurare ancora a lungo. Per stamattina intanto è saltata la riunione congiunta della prima e della seconda commissione, ma come detto il problema resta e in prospettiva va affrontato.

Per approfondire leggi anche: Coronavirus: chiusura uffici comunali

“Siamo in un momento molto delicato anche per la vita amministrativa del Comune - dice il sindaco, Giovanni Arena - perché abbiamo davanti a noi la necessità di approvare il bilancio e non possiamo immaginare di tenere bloccato a lungo il Consiglio comunale. Le prescrizioni contenute nell’ultimo decreto del governo sul Coronavirus stabiliscono di tenere almeno un metro di distanza tra le persone, per ridurre il rischio di diffusione del contagio, e la Sala d’Ercole non ce lo permette".