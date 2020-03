Coronavirus, chiusura al pubblico degli uffici comunali di Viterbo. Arena: "Decideremo lunedì"

Coronavirus, uffici comunali verso la chiusura al pubblico. La questione sarà affrontata lunedì 9 marzo dal sindaco Giovanni Arena e dai dirigenti dei vari settori in un'apposita riunione.

“Potremmo decidere di sospendere l'attività di ricevimento – fa presente il primo cittadino -, almeno fino al 15 marzo. Magari potremmo predisporre delle procedure per fare fronte a eventuali pratiche urgenti, fornendo un numero specifico da contattare per concordare l'incontro in ufficio”.

Già in questi giorni gli uffici comunali hanno messo in atto una serie di misure per scongiurare assembramenti di persone nei corridoi e nelle stanze dell'ente. Con una serie di cartelli si è cercato di contenere i numeri, in ottemperanza alle norme del Ministero della Salute e all'ordinanza della Regione Lazio. In maniera particolare presso gli spazi dell'ufficio anagrafe, in piazza Fontana Grande, sono stati posizionati cartelli con precise disposizioni: “Massimo 32 persone alla volta”. Una per sedia e nessuno ad attendere in piedi.

Per approfondire leggi anche: Coronavirus, annullate le sedute del consiglio comunale



Nel contempo sono state attuati interventi di pulizia degli ambienti comunali e spazi pubblici più accurati. Proprio perché il virus rimane anche sulle superfici, anche se per tempo limitato. Proprio per ridurre al minimo l'afflusso di persone sono state decise una serie di azioni mirate. Una di queste ha riguardato il rinnovo dei permessi della Ztl. Scadenza prevista per il 31 marzo ma è stata concessa una proroga di due mesi.

Venerdì mattina, vista la situazione di massima attenzione, il sindaco Arena ha disposto l'attivazione del Coc (Centro Operativo Comunale). Si tratta di uno strumento che si attiva quando ci si prepara a gestire possibili situazioni di emergenza. La struttura organizzativa del Coc è di tipo gerarchico: al vertice c'è il sindaco, con compiti di coordinamento generale; seguono i responsabili delle funzioni di supporto di protezione civile che si riferiscono al sindaco e coordinano le attività e gli addetti relativi alle funzioni stesse.

Le funzioni di supporto sono finalizzate ad organizzare e svolgere le attività necessarie ad affrontare le criticità che si manifestano. Ogni funzione, rispetto alle altre assume un rilievo differente a seconda degli effetti causati dal singolo evento. In pratica, l’istituzione del Coc rappresenta la creazione del tavolo centrale di coordinamento, a livello comunale, che entra in operatività piena al verificarsi dell’emergenza. Il compito è quello di gestire l’evolversi della situazione, attraverso un costante monitoraggio, una razionale e opportuna distribuzione delle risorse umane sul territorio, una pianificata gestione delle strutture e dei mezzi disponibili in funzione del tipo di evento, della sua intensità, del grado di coinvolgimento territoriale verificatosi.