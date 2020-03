Il Comune offre 500 euro a chi adotta un cane

Sempre attiva la campagna di adozioni degli amici a quattro zampe, denominata “Diamocilazampa”, promossa dal Comune di Vitorchiano in collaborazione con le associazioni “Mifidodifido” e “Musisereni”. In questi mesi sono stati infatti presentati, con specifici clip video pubblicati sulla pagina del Comune di Vitorchiano, i dieci cani attualmente ospiti dei canili convenzionati e ancora in attesa di una famiglia pronta ad accoglierli per donargli amore e libertà (si ricorda che i video sono disponibili su Instagram e ora anche nella sezione Igtv).

Il Comune mette a disposizione un contributo straordinario di 500 euro, che verrà concesso in due tranche e dopo i necessari controlli, a coloro che vorranno accogliere in casa uno dei cagnolini randagi che si trova in stallo nel canile da oltre sei mesi, così da agevolare e sostenere le prime spese.

I dieci cani che nel corso di questi ultimi mesi sono stati fatti conoscere in queste brevi narrazioni video sono Orso, un maremmano di due anni; i meticci Pita, Ulisse, Robin, Sansone, Mario e Paolino; i segugi Roller e Bolt; il breton Ettore. Nella libreria video della pagina Facebook del Comune è ovviamente sempre possibile rivederli.