Coronavirus, la bufala su due presunti contagi crea il panico a Civita Castellana. Coinvolti medico e figlio

Coronavirus, bufala su falsi contagi: scoppia la psicosi a Civita Castellana. I social al tempo del coronavirus sono un mezzo esplosivo, e ne sa qualcosa un medico che sabato 7 marzo si è visto additare come potenziale “untore” da una voce dal sen fuggita e data in pasto a Facebook. Una vicenda surreale che la dice lunga sui danni che i social network possono fare se usati in maniera sconsiderata. Come ha fatto una donna civitonica che, sulla base di voci udite non si sa dove e non si sa da chi, ha scritto un post in cui asseriva che il figlio di un noto specialista di Belcolle era risultato positivo al tampone. In un colpo solo la signora ha scatenato il panico in due ambienti, quello sanitario viterbese, vista l’alto numero di pazienti con cui il medico in questione viene a contatto quotidianamente, sia nell’ambiente della ceramica, in quanto nel post incriminato il ragazzo veniva indicato come operaio della ceramica Scarabeo.

La Asl è intervenuta immediatamente facendo rimuovere il post mentre la donna, che poi ha scritto un altro messaggio di scuse, rischia però una denuncia per procurato allarme. A smentire la notizia è intervenuto anche l’amministratore delegato della ceramica Scarabeo, Giampaolo Calisti: “In queste ultime ore stiamo ricevendo numerosi messaggi, chiamate di persone allarmate per il post apparso questa mattina su Facebook inerente al fatto che il figlio di un nostro dipendente abbia contratto il Covid 19. Utilizzo questo mezzo (Facebook, ndr) per smentire da un lato e rassicurare dall’altro tutti i nostri dipendenti, collaboratori, fornitori e clienti che a tutt’oggi non abbiamo notizia di alcun contagio diretto e indiretto e che tutte le operazioni procedono come consueto”.

Anche l’amministrazione comunale ha dovuto rassicurare i cittadini: “Al momento attuale dalle competenti autorità non è stato segnalato alcun caso sospetto di Covid-19, le notizie circolate sui social media sono destituite di qualsiasi fondamento. Si invitano i cittadini a non diffondere messaggi infondati che oltre a destare allarme sociale rivestono profili di reato e a tenere comportamenti in linea con le direttive emanate dagli organi di governo”.