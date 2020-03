Lezioni on line da casa all'istituto Cardarelli

All’istituto “Vincenzo Cardarelli”, le lezioni non si fermano e, malgrado la chiusura della scuola, proseguono a distanza. Da giovedì scorso, la dirigente Laura Piroli e i docenti stanno lavorando senza sosta, per evitare che questa sospensione delle lezioni, doverosa, non significhi fermare la formazione e il contatto tra docenti e studenti.

“Stiamo lavorando senza tregua - dichiara la dirigente - e, grazie alle diverse professionalità e competenze, abbiamo già messo in opera una piattaforma e attuato la didattica a distanza per i docenti, già il 6 si sono registrati, ed hanno partecipato e acquisito le informazioni necessarie per il suo utilizzo. Non dobbiamo fermarci. La preparazione e la formazione dei nostri studenti è al primo posto. Noi siamo pronti e altrettanto, sono sicura, lo sono i ragazzi, pronti a seguirci responsabilmente in questo percorso: nessuno deve pensare di essere in vacanza”.

Per approfondire leggi anche: scuole chiuse coronavirus lezioni on line didattica da casa tarquinia istituto cardarelli piattaforma videoconferenze chat



“A partire da domani, i docenti inizieranno a programmare delle attività didattiche on line, utilizzando alcuni strumenti informatici - continua Piroli -. Gli studenti sono tenuti a seguire le lezioni, ognuno secondo la scansione disciplinare prevista. Gli studenti potranno essere contattati dagli insegnanti in diverse forme e chiamati a svolgere attività didattiche in diretta (videolezioni, chat) o in differita. Si invita, quindi, a controllare il registro elettronico quotidianamente, anche più volte durante la giornata, per verificare avvisi o indicazioni sulle attività programmate”.