Mercato spostato al Carmine, crollano del 70% gli incassi per gli ambulanti. "Ricorreremo al Tar"

Mercato spostato al Carmine, crollo degli affari del 70%. E’ quello subito dagli ambulanti del mercato settimanale “sfrattati” dal parcheggio del Sacrario e catapultati al Carmine, secondo i numeri forniti da Giulio Terri, presidente dell’Anva, l’associazione nazionale commercio su aree pubbliche aderente a Confesercenti.

Per approfondire leggi anche: Flop per il mercato al Carmine



Dopo le diserzioni dei due primi sabati, il 7 marzo mattina per la seconda settimana consecutiva gli ambulanti hanno allestito i loro banchi nel quartiere fuori le mura e per la seconda volta la “sperimentazione” si è risolta in una debacle. Ancora peggiore rispetto a quella di una settimana fa, complice anche la psicosi coronavirus che allontana i viterbesi dai luoghi affollati. “Al Carmine - dice Terri - non c’è e non ci può essere l’afflusso che c’era al Sacrario. La gente qui non ci verrà mai, per tante ragioni: è una zona non commerciale, scomoda da raggiungere, poco pratica anche per noi ambulanti che stiamo stretti con le misure, tanto che dobbiamo parcheggiare sui marciapiedi. Non c’è rispetto delle norme di sicurezza, senza contare il problema del traffico. Ci avevano detto inoltre che c’erano i bagni del campo sportivo a disposizione e invece sono chiusi”. Il presidente dell’Anva conferma quindi l’intenzione degli ambulanti di ricorrere al Tar contro la scelta unilaterale compiuta dall’amministrazione Arena. “E’ l’unica carta che possiamo giocare, non ci sono altre soluzioni visto che il Comune non sembra propenso ad ascoltarci”. Ma su quali basi verrà incardinato il ricorso al tribunale amministrativo regionale? “Intanto sulla mancanza di sicurezza - spiega Terri - e poi anche sul fatto che è stato compiuto un sopruso, un atto di forza: siamo stati spostati qua senza una graduatoria per l’assegnazione dei posti e senza uno studio a monte per decidere la collocazione dei banchi”.