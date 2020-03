Villa Serena visite cardiologiche convenzionate

E’ partita da qualche settimana la convenzione tra Avis e ambulatorio polispecialistico di Villa Serena, e viaggia già a pieno ritmo. Circa seicento i soci che hanno la possibilità di usufruire di una visita cardiologica (con l’elettrocardiogramma), offerta da Avis e anche di altre prestazioni mediche a prezzi agevolati.

Il tutto grazie alla convezione tra i volontari donatori di sangue di Montefiascone e la struttura della casa di riposo, che offre servizi di assistenza specialistica in regime privatistico su prenotazione telefonica, al numero 334 2344853.

“E’ la prima volta che ci possiamo avvalere di una convenzione per effettuare l’elettrocardiogramma - illustra Mauro Marinelli presidente Avis -. Questo tipo di esame lo offriamo come associazione a tutti i nostri iscritti, insieme alla possibilità di poter accedere anche alle altre prestazioni dell’ambulatorio polispecialistico, attraverso un consistente sconto. Abbiamo fatto un calendario e in alcuni giorni prestabiliti della settimana, i soci si recano presso lo studio cardiologico per i controlli. L’ambulatorio di Villa Serena è una risorsa del territorio e ci fa piacere essere stati i primi a usufruire di questa opportunità, stipulando la convenzione”.

Cardiologo del presidio medico è il dottor Paolo Spadaccia, specialista in malattie dell’apparato cardiovascolare.