Bus Cotral distrutto dalle fiamme, passeggeri in salvo

Pullman Cotral andato a fuoco in località San Sebastiano a Civitella d’Agliano. Tanta paura ma nessuno dei due passeggeri è rimasto ferito. Il tutto, grazie alla prontezza con cui l’autista ha fatto scendere i due utenti. Prontezza che è stata determinante per il buon fine della vicenda. La quale non è che una delle tante che interessano i mezzi del servizio pubblico del trasporto (regionale, provinciale e dei vari Comuni). Parco macchine che – fatti i debiti distinguo - dovrebbe essere rinnovato, ma per cui non sempre le aziende hanno le risorse per investire.

Per approfondire leggi anche: bus vigili del fuoco fiamme passeggeri salvi trasporto pubblico cotral civitella d'agliano



In ogni modo, e ritornando al caso specifico di giovedì pomeriggio a Civitella d’Agliano, l’autista del mezzo ha fermato subito la corsa e ha fatto scendere i due passeggeri non appena si è accorto che stava uscendo del fumo dal motore. Appena in tempo, in quanto in un batter d’occhio è divampato l’incendio che ha distrutto il bus.

I vigili del fuoco sono intervenuti in breve tempo e hanno domato le fiamme che avevano, da un lato avvolto il mezzo, e dall’altro, avevano interessato delle sterpaglie accanto alla carreggiata.