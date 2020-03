Alimenti malconservati, locale chiuso dai carabinieri

Un locale chiuso ad Acquapendente e multe elevate per un totale di 5 mila euro. E’ questo il bilancio dei controlli effettuati nel week-end di Carnevale dai carabinieri. Controlli organizzati dalla compagnia dei carabinieri di Montefiascone, guidata dal capitano Zangla, proprio per monitorare il rispetto delle norme in materia di somministrazione di alimenti e di bevande, nonché quelle collegate allo statuto dei lavoratori. In questo contesto, i carabinieri della stazione di Acquapendente, in collaborazione con i militari dell’Arma del Nucleo ispettorato del lavoro e del Nucleo antisofisticazioni e sanità di Viterbo, hanno fatto accesso in diversi locali, sei per la precisione, luoghi abituali in cui si sviluppa la movida ad Acquapendente, nel fine settimana e non solo. Durante i servizi, come riportano i carabinieri, sono state riscontrate diverse violazioni di carattere amministravo, ad esempio l’assenza dell’apparecchio di misurazione del tasso alcolemico di cui questi locali devono essere dotati per legge. I carabinieri hanno effettuato una raffica di multe, per un totale di 5 mila euro. Inoltre, dalla consultazione delle licenze e dalle verifiche espletate successivamente una persona è stata deferita all’autorità giudiziaria e per uno di questi esercizi è stata disposta la cessazione dell’attività fino al ripristino delle condizioni richieste. Tutto questo perché, come riferito ancora dai carabinieri, in un ambiente di uno dei locali, adibito a magazzino, sono stati rinvenuti generi alimentari conservati in modo irregolare, senza il rispetto delle norme igienico-sanitarie stabilite per legge.