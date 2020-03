Incidente, auto cappotta e precipita dalla rampa della superstrada: ferito il conducente

Incidente venerdì mattina all’estrema periferia dell capoluogo, dove un’auto è cappottata precipitando dalla rampa della superstrada Viterbo-Orte. La vettura, una Nissan Terrano, per cause in corso di accertamento ha fatto un volo dalla rampa finendo ai lati della carreggiata. Il sinistro è avvenuto all’altezza dell’Iper Conad. Nessun altro veicolo, a quanto si è appreso, è rimasto coinvolto nell’incidente. Il conducente della macchina, un giovane di 34 anni, è rimasto ferito, ma fortunatamente non in maniera grave.